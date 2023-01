e-Sport : la France veut accueillir les Jeux olympiques du sport électronique !

C'est à la Maison de l'e-Sport, une fois n'est pas coutume, que les ministres Amélie Oudéa-Castéra (Sports, Jeux olympiques et paralympiques), Rima Abdul Malak (Culture) et Jean-Noël Barrot (Transition numérique et Télécommunications) ont échangé avec une trentaine d'acteurs du secteur. Autour des ministres, on retrouvait ainsi des équipes sportives, des organisateurs, des médias, des collectivités, des organisations représentatives de l'e-Sport (parmi lesquelles France Esports), le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, et même le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024.