42 organise un hackathon mondial pour bâtir le futur du gaming

Dès le lundi 14 septembre, les équipes de deux à trois personnes se retrouveront pour prendre part à des ateliers animés par des experts du jeu vidéo, qui les aideront à comprendre l'industrie et ses rouages. Les deux journées suivantes seront dédiées au développement des concepts et à la création des jeux vidéo. Les 17 et 18 septembre, les équipes se mettront en quête des premiers joueurs, avant de présenter, le lendemain, leur projet et d'affronter la délibération du jury. Chaque team aura alors 3 minutes pour convaincre les cinq membres du jury, au travers d'une démonstration.