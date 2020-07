Summer Game Fest : testez gratuitement des dizaines de futurs jeux Xbox One

À la manière de ce qui se pratique déjà sur Steam notamment, Microsoft a donc décidé de mettre en place une « séance de rattrapage ». Le Summer Game Fest sera l'occasion d'une orgie de jeux avec la mise en place de 75 à 100 démos jouables sur Xbox One.

Le principe est simple, à compter du 21 juillet prochain et pour une durée d'une semaine, la page d'accueil de la console hébergera une nouvelle rubrique, le Summer Game Fest. À partir de là, il sera possible d'installer - et de jouer - aux nombreux titres disponibles en démo.

Certains jeux seront proches de leur sortie, mais d'autres pas prévus avant encore un moment. Nous n'avons pas encore de liste précise, mais Microsoft a déjà confirmé Cris Tales, Destroy All Humans, Haven, Hellpoint, Raji: An Ancient Epic, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown et Welcome to Elk.