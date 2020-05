La Gamescom 2020, en édition 100 % numérique, du 27 au 30 août

La Gamescom 2020 se tiendra ainsi du 27 au 30 août prochain, et sera à suivre directement en ligne.

La Gamescom, l'un des principaux rendez-vous européen des joueurs, s'articulera cette année autour de plusieurs moments phares, à savoir un Gamescom Now, un Opening Night Live (avec Geoff Keighley), mais aussi un Awesome Indies, et un Daily Show, qui proposera notamment des interviews de développeurs.

Selon Oliver Frese, Directeur général de Koelnmesse : « En peu de temps et en travaillant en étroite collaboration avec certaines des plus importantes sociétés de jeux du monde au sein du conseil consultatif de la Gamescom, nous avons pu développer un concept puissant et ciblé pour la Gamescom 2020 ».