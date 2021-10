Locus-Mate participe à la mode du revival des bornes d’arcade "Made in France"

Camille Poirier et Mickaël Bardin, les fondateurs de Locus-Mate Arcade, sont deux colocataires originaires de Laval dont l’activité professionnelle n’était pas du tout liée aux jeux vidéo jusqu'à récemment. En effet, ce n’est que lors du premier confinement de mars 2020 que Camille, qui était alors cuisinier, et Mickaël, animateur sportif, ont totalement changé d'horizon afin de se consacrer à leur passion pour les jeux vidéo, et plus précisément pour le rétrogaming.