Neo Geo MVSX : un mini-meuble arcade avec 50 jeux intégrés

Au total, cette mini-borne MVSX intégrera pas moins de 50 jeux, avec la collection King of Fighters, la collection Metal Slug, sans oublier les jeux Samurai Shodown, Fatal Fury et Art of Fighting. On y retrouvera aussi les World Heroes, ainsi que Magician Lord, The Last Blade, Shock Troopers, Super Sidekicks ou encore Baseball Stars Professionnal.

À noter qu'il sera également possible d'opter pour une base (type borne d'arcade) d'une hauteur de 80 cm environ, au prix de 99,99 dollars, sur laquelle on pourra poser le MVSX pour se constituer une "vraie" borne arcade. SNK propose d'ailleurs un bundle, intégrant le MVSX et la base, pour 499,99 dollars "seulement" !