Neo-Geo Arcade Stick Pro Controller : 20 jeux, et une compatibilité PC et Neo-Geo Mini

Le Neo-Geo Arcade Stick Pro n'a (presque) plus de secrets !

Quand ? Combien ?

Source : Gamekult

Le périphérique pourra ainsi être utilisé de manière autonome, mais il sera également compatible avec la Neo-Geo Mini et les PC. Teasé il y a quelques jours par le groupe SNK , lea été présenté plus en détails par son constructeur. Comme on pouvait (facilement) le deviner, il s'agit ici d'À l'heure actuelle, la liste des jeux n'a pas été annoncée, mais on devrait retrouverLe Neo-Geo Arcade Stick Pro se relieet peut accueillir les manettes de la Neo-Geo Mini (ou même un autre Arcade Stick Pro).Parallèlement, via un petit switch situé sur le côté, on peut également utiliser le Neo-Geo Arcade Stick Pro comme un stick arcade « classique », avec la possibilité de relier ce dernier. Pas de compatibilité PS4, Xbox One ou Nintendo Switch donc...Pour l'instant,n'a pas dévoilé le prix, ni même la date de sortie de ce nouveau périphérique, qui parait largement inspiré du Capcom Home Arcade officialisé il y a quelques mois. À titre de comparaison, le stick mis au point par Capcom, qui intègre lui aussi divers jeux arcade de l'éditeur, sera proposé au prix de 229,99 euros.Rappelons que SNK a déjà lancé la Neo-Geo Mini lancée en fin d'année dernière , une mini borne d'arcade intégrant une quarantaine de titres, que l'on peut là aussi relier à un écran via HDMI.