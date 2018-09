Neo-Geo Mini : disponible le 10 octobre en France, à 129 euros

Une date (et un prix) pour la Neo-Geo Mini en France

Visiblement alléché par le succès de Nintendo et de sa gamme Classic Mini , mais également désireux de marquer son quarantième anniversaire, le groupe SNK avait officialisé il y a quelques mois saPas question de retrouver ici une réplique miniature de la Neo-Geo AES, mais bien une micro borne d'arcade, laquelle contient un total de 40 jeux. A ce sujet, la borne est proposée en deux versions, à savoir Japan et International , chacune disposant d'un look spécifique, et d'une sélection de jeux sur-mesure. Evidemment, la déclinaison Japan est réservée... au Japon.Lancée il y a quelques semaines sur l'archipel, la petiteprépare son arrivée en Europe, et on sait désormais que les précommandes ouvriront dès demain, lundi 10 septembre. Mieux encore, on connait également la date de disponibilité de la machine, ainsi que son prix. En France, on pourra donc mettre la main sur la Neo-Geo Mini dès le 10 octobre, à condition toutefois d'accepter de débourser la coquette somme de 129 euros.Côté distribution, on sait que la console sera notamment revendue via Just for Games , distributeur officiel de la machine en France.Rappelons que la Neo-Geo Mini peut parfaitement se suffire à elle-même, pour permettre au joueur de s'amuser n'importe où, n'importe quand, à condition de s'adapter à l'écran miniature de 3,5" et aux boutons minuscules... On pourra aussi la relier à une Smart TV, et brancher deux manettes (de type Neo-Geo CD, et vendues séparément) pour affronter un ami comme dans les années 90.Côté jeux, on pourra notamment profiter de Garou Mark of the Wolves, des Metal Slug, de Real Bout Fatal Fury, de Last Resort, Blazing Star ou encore de Magician Lord. Reste à savoir maintenant quel sera le volume des stocks en France, et si la demande sera aussi forte que celle concernant les machines Nintendo...