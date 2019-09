SNK dévoile le Neo-Geo Arcade Stick Pro, une nouvelle manette/console ?

© SNK

Un Neo-Geo Arcade Stick Pro chez SNK

Stick autonome en vue ?

Un «» qui livrera (normalement) tous ses secrets le 12 septembre, durant leAprès la Neo-Geo Mini lancée en fin d'année dernière , le groupeva à nouveau titiller la fibre nostalgique des fans, avec un nouvel, qui sera a priori présenté officiellement le 12 septembre. Pour l'heure, la marque nippone a simplement publié une image de ce nouveau stick.Un stick qui reprend globalement, avec la présence des quatre boutons principaux, auxquels s'ajoutent. Sur le côté, on distingue également d'autres touches, mais il est impossible à l'heure actuelle de connaitre leur utilité.Au bas du stick, on peut distinguerpour le joueur 1 et le joueur 2, ce qui laisse présager un, avec divers jeux intégrés, que l'on pourra relier directement en HDMI à un écran compatible. Le stick devrait ainsi être en mesure d'accueillir deux manettes (sans doute celles de la Neo-Geo Mini), et pourrait aussi être compatible avec d'autres machines (PS4, Xbox One, PC...).À l'heure actuelle,concernant cet étonnant, et il faudra donc vraisemblablement patienter encore une dizaine de jours pour savoir si l'on pourra à nouveau placer un produit SNK sous le sapin cette année, en plus des Neo-Geo Mini Samurai Shodown lancées récemment.À noter que Capcom va lui aussi lancer très bientôt son, un, pour jouer à une quinzaine de titres issus du catalogue de l'éditeur