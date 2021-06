Vous pourrez bientôt vous offrir la borne d'arcade "Les Simpsons" de votre enfance

Au début des années 90, Konami était indiscutablement l'un des rois de l'arcade avec des titres comme TMNT Turtles in Time, Sunset Riders ou encore… The Simpsons ! À l'époque, il était en effet possible de s'adonner à ce beat'em all assez fou, avec pas moins de trois acolytes.

La bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, non seulement vous pouvez retomber en enfance avec nos chroniques NEO.Classics , mais vous pourrez aussi bientôt installer chez vous une nouvelle version de cette borne The Simpsons.