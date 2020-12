Retro Station : la mini borne d'arcade de Capcom disponible en mars 2021

Alimentée via une prise USB Type-C, la Retro Station de Capcom se limitera toutefois à deux licences, à savoir Mega Man et Street Fighter. En effet, à bord, on pourra retrouver Mega Man The Power Battle et sa suite The Power Fighters, mais aussi Mega Man X, Mega Man Soccer et Mega Man & Bass. Côté Street Fighter, on retrouvera le second opus, la version Champion Edition et la version Super, sans oublier Super Street Fighter 2 Turbo et enfin Super Puzzle Fighter 2 Turbo.