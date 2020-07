Rockman VR: Aimed At The Virtual World, un Mega Man en VR bientôt au Japon

Mis en route pour la première fois en 1987, le petit robot bleu Mega Man continue encore aujourd'hui de faire la joie de ses fans les plus irréductibles, et la saga a notamment connu un onzième épisode inédit en septembre 2018, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Aujourd'hui, Mega Man est à son tour rattrapé par le phénomène VR, avec un Rockman VR: Aimed At The Virtual World qui sera jouable dans quelques jours à Tokyo. Ce n'est pas la première fois que Mega Man fait irruption dans les salles d'arcade, mais c'est la première fois en revanche que le titre est décliné en réalité virtuelle.