Steam a battu en mars son record de casques VR connectés mensuellement

Changement de méthode

Le coronavirus n'y est pour rien

D'après les données publiées cette semaine , Steam a établi un nouveau record en mars : 1,77 million de casques de réalité virtuelle se seraient connectés à la plateforme. Mais ce record s'explique facilement, et il n'est pas lié au coronavirus.Si l'on pense effectivement à un lien avec le confinement , il semble que le record ne soit pas lié à l'épidémie de Covid-19. Il y a quelques jours, Steam avait pourtant déjà rapporté un record de connexions suite aux restrictions gouvernementales.Ces chiffres sont les premiers à être publiés depuis que les enquêtes Steam ont été repensées. Il y a une semaine, la plateforme a effectivement modifié sa méthode de comptage, prenant en compte davantage de casques VR. Ceux-ci incluent notamment le Pimax 8K et l'Oculus Quest , ce qui a permis d'établir un record d'1,77 million de casques connectés.Au-delà du comptage étendu, Steam a véritablement changé sa méthode. Dans une précédente interview, la société avait affirmé que celle-ci tiendrait désormais compte des casques sans-fil. Jusque-là, les appareils n'étaient comptabilisés par l'enquête que s'ils étaient branchés au PC par USB au moment où les données du jeu sont transmises. À présent, chaque appareil connecté au PC stocke ces données sur l'ordinateur. Celui-ci signale ensuite à Steam le nombre total des casques de réalité virtuelle qui se sont connectés au cours du mois.Les données ayant changé, le chiffre record n'a pas réellement de valeur. Mais il apporte de nouvelles informations : l'Oculus Quest s'est directement placé à la 7e position, représentant 2,89 % des modèles connectés. Le Valve Index, qui fut un temps en rupture de stock , a gagné 3,28 %. Et s'il garde sa troisième position (à 15,56 %), l' Oculus Rift est le grand perdant, reculant de 11,46 %.Au cours du mois de mars, 1,29 % des utilisateurs de Steam ont connecté un casque VR à leur PC, soit une augmentation de 0,28 % par rapport au mois précédent. Là encore, difficile d'y voir un effet du confinement, car selon les déclarations de Valve au site RoadToVR, l'essentiel des données de l'enquête est établi dans les premiers jours de chaque mois. On ne pourra donc pas non plus y voir une ruée sur Half-Life: Alyx , sorti plus tard au mois de mars.La nouvelle méthode étant désormais en place, les données d'avril devraient logiquement montrer les effets du confinement et de l'engouement pour. Mais la VR est également une tendance de plus long terme sur Steam : RoadToVR s'attend à ce que le nombre de casques connectés chaque mois à Steam atteigne les 3 millions en janvier 2021.