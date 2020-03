Steam bat un record de connexions à la suite du confinement

Un record d'audience pour Steam

Et pour Counter-Strike GO

Thanks a million. — CS:GO (@CSGO) March 14, 2020

Source : The Verge

De très nombreux joueurs confinés ont en effet profité des joies de la plateforme ce week-end, avec un joli regain de forme du côté d'un certain Counter Strike GO.Vous le savez, le coronavirus contraint actuellement des millions de personnes à rester chez elles, ces dernières étant alors invitées à profiter de leurs proches, à lire, à regarder films et séries ... Et à jouer aux jeux vidéo.Ce week-end, Steam a enregistré un nouveau record de fréquentation, en dépassant la barre des 20 millions de joueurs connectés. Ce sont très précisément 20 313 476 utilisateurs qui ont profité en même temps de la célèbre plateforme.Des mesures de confinement qui font aussi les affaires d'un certain Counter-Strike GO, puisque le jeu a connu un pic d'audience de 1 024 845 joueurs très précisément. C'est la première fois que le jeu de Valve franchit la barre du million de joueurs. Depuis novembre 2019, l'audience du jeu est en constante hausse.Rappelons qu'en Italie, un pays confiné depuis plusieurs jours déjà, l'opérateur principal Telecom Italia a confirmé une augmentation de plus de 70 % du trafic internet fixe, avec une importante contribution des jeux en ligne, commeévidemment.