Oculus : finalement, le hand tracking n’arrivera sur le Rift S que « plus tard »

Une arrivée sur le Rift S encore très floue

Le Rift premier du nom mis de côté

Via : Road to VR

Et les enthousiastes pourraient même l'attendre en vain. Car contrairement à ce qui avait été annoncé par Oculus, le hand tracking semble pour l'heure réservé à l'Oculus Quest.Disponible depuis la semaine dernière, la fonctionnalité de hand tracking du Quest en est encore à ses balbutiements. Une phase de test préliminaire, qui permet à Oculus de justifier « l'oubli » dont il a fait preuve envers les possesseurs de casque Rift S.». En d'autres termes : il n'a finalement jamais été question de lancer laconjointement sur les deux casques.Pourtant, le Rift S et le Quest profitent tous deux du6DOF, et sont donc sur le papier capables de prendre en charge cette nouvelle fonctionnalité. Seulement, Oculus a dû faire un choix pragmatique ici : prioriser le casque qui se vend le mieux, et qui est également le plus accessible. Quitte à se contredire. En effet, dans un sondage officiel publié sur le site d'Oculus en septembre dernier, la firme appartenant à Facebook écrivait «».Si les retours utilisateurs sont suffisamment bons, il reste donc probable que le Rift S profitera lui aussi de cette nouvelle. Reste à savoir quand. Mais il y en a un, en revanche, qui n'est tout simplement pas invité à la fête : l'Oculus Rift CV1.Trop vieux, et reposant sur des capteurs dépréciés qui ne peuvent donc pas assurer lequ'Oculus cherche à promouvoir aujourd'hui, l'Oculus premier du nom a même presque disparu du site officiel.Mais comme l'indique le site spécialisé Road to VR, Oculus a tout intérêt à mieux informer ses utilisateurs, notamment sur les questions de compatibilité. Le magasin officiel de la marque étant encore particulièrement flou sur les détails relatifs au tracking.