EGO FightStick : Mad Catz revient au stick arcade et dévoile un nouveau gamepad

Parallèlement à l'annonce de cet EGO Arcade FightStick, Mad Catz a présenté une manette de jeu, la C.A.T. 7. Là encore la disponibilité réelle est variable selon les régions du globe, mais Mad Catz indique que le commercialisation commence dès à présent.

Le C.A.T. 7 est un gamepad pour lequel certains détails sont encore flous. Par exemple, Mad Catz assure qu'il est multi-plateforme et multi-consoles, mais ne détaille pas précisément les choses se contentant d'indiquer Windows/PS3 sur sa fiche technique.

La manette adopte une organisation des contrôles à la mode Xbox, avec deux mini-sticks asymétriques, mais ajoute plusieurs commandes. Ainsi, deux boutons supplémentaires sont présents sur le devant du contrôleur, au niveau des L1/R1/L2/R2. De plus, quatre palettes prennent place sous la manette.

Mad Catz explique que ces « bonus » peuvent être paramétrés et associés à de nombreuses fonctions. Un système de profils et de macros est au menu alors qu'un écran OLED sur la tranche doit permettre de gérer les choses avec plus de précision. Le gamepad est exclusivement filaire et son câble USB détachable (3 m).

Si les sticks Mad Catz sont réputés, c'est moins le cas de ses gamepads et nous sommes donc curieux d'avoir le résultat entre les mains. Le C.A.T. 7 dispose de dimensions « normales » (155 x 108 x 65 mm) et d'un poids contenu (200 g).