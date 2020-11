Retro Station : qu'est-ce que cette nouvelle mini borne d'arcade signée Capcom ?

Les petites borne d'arcade ont la côté, et après les divers produits estampillés NEO GEO, voilà que Capcom officialise sa petite Retro Station. Il s'agit d'une (toute) petite machine, dotée de six boutons, d'un stick et d'un écran de 8", sans oublier une sortie HDMI. À bord, cette Retro Station embarque dix jeux, issus de deux licences seulement : Mega Man et Street Fighter.

Dans le détail, on retrouvera : Mega Man The Power Battle, Mega Man 2 The Power Fighters, Mega Man X, Mega Man Soccer et enfin Mega Man & Bass. À ces titres viennent se greffer Street Fighter II, Street Fighter II’ Champion Edition, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo, sans oublier Super Puzzle Fighter II Turbo.