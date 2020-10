Streets of Kamurocho : l'improbable mélange (officiel) de Streets of Rage 2 et Yakuza, gratuit sur Steam

Bonne nouvelle pour les amoureux de Streets of Rage et Yakuza, puisque les deux licences SEGA vont fusionner, pour se transformer en Streets of Kamurocho. Il s'agira de retrouver une version remixée de Streets of Rage 2, avec les personnages de Kiryu et Majima et certains niveaux inédits, le tout étant jouable à deux coopérations.

Le jeu sera disponible à compter de ce vendredi 17 octobre sur Steam et pourra être téléchargé gratuitement jusqu'à dimanche soir. À noter que SEGA va lancer également d'autres jeux sur Steam ces prochains jours : Armor of Heroes, Endless Zone et Golden Axed.