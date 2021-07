Vous rêvez de jouer à la console sur écran géant ? Certains cinémas vous permettent de louer leurs salles

Jadis, au temps de NEO.Classics, on profitait généralement de nos jeux vidéo favoris sur une petite TV cathodique 36 cm, installée parfois dans la chambre pour les plus chanceux. Aujourd'hui, nombreux sont les gamers à profiter d'une expérience jeu vidéo sur une Smart TV dernier cri, de 50", 55" ou plus, et en qualité OLED parfois.

Toutefois, certains gamers caressent encore et toujours le doux rêve de jouer à leur jeu vidéo favori sur un écran de cinéma. Un rêve devenu réalité dans certains pays, puisque quelques cinémas proposent leurs salles à la location pour les joueurs et joueuses.