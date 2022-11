PlayStation préparerait un MMO fondé sur l'une de ses plus grosses licences

Si la marque PlayStation est principalement adulée pour ses jeux solo narratifs comme Uncharted ou God of War, un changement de stratégie pointe à l'horizon. Ainsi, l'éditeur compte développer plus de « jeux vidéo en tant que service » dans un avenir proche. Cette envie explique des rachats tels que celui de Bungie ou de Haven Studios. De plus, Naughty Dog travaille en ce moment sur un titre multijoueur fondé sur la licence The Last of Us.