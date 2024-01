Sony ne voit pas l'avenir de sa PlayStation sans Windows ou intelligence artificielle

Dans cette passionnante interview (disponible ci-dessous), le boss de Sony a furtivement abordé la fameuse question de l'intelligence artificielle et de son utilisation dans le secteur du jeu vidéo. À ce propos, Yoshida a exprimé son désir d'utiliser cette technologie comme « une aide pour les développeurs », et non comme un moyen de les remplacer à moyen et long terme.

Pour rappel, nous découvrions justement, il y a quelques jours, l'éventualité que la PS5 Pro puisse utiliser la puissance de l'IA pour améliorer le rendu des jeux. Cependant, en l'état actuel des choses, nous ne disposons que de peu d'éléments nous permettant de déterminer comment cette dernière interviendra dans l'écosystème PlayStation à l'avenir.