Sony travaillerait sur un launcher PlayStation pour PC

La semaine dernière, Insomniac Games et Nixxes Software lançaient Marvel's Spider-Man Remastered sur Steam et sur l'Epic Games Store. Ce portage du titre sorti sur PS5 fin 2020 est rapidement devenu l'un des jeux les plus populaires sur la plateforme de Valve. Plus de 40 000 utilisateurs y jouent simultanément au quotidien, et le soft figure aussi parmi les meilleures ventes.