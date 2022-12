De nouvelles exclusivités PlayStation arrivent sur PC

C'est désormais devenu une habitude chez Sony : ses exclusivités historiques arrivent de plus en plus sur PC. C'est ainsi au tour du Remaster de The Last of Us Part I, sorti en septembre dernier, ainsi que de Returnal, sorti en exclusivité sur PS5 le 30 avril 2021, de passer sur la plateforme.

The Last of Us Part I, qu'on ne présente plus, viendra donc infecter le PC bien plus tôt que prévu, à savoir le 3 mars 2023. L'occasion de (re)découvrir le titre iconique sorti en 2013 de Naughty Dog, remis au goût du jour visuellement.