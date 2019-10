NVIDIA créé un studio de jeu pour remasteriser des classiques et leur offrir le Ray Tracing

Quake 2 remasterisé pour les cartes graphiques GeForce RTX © id Software

NIVIDIA a tout misé sur le Ray Tracing pour vendre ses nouvelles cartes graphiques

Deux FPS historiques sur la liste des prétendants à une remasterisation



Source : DSOGaming

Après, c'estetqui pourraient être refaits à neuf et bénéficier du Ray Tracing.Lors du lancement des cartes graphiques GeForce RTX, NVIDIA a mis l'accent sur le Ray Tracing , une technologie permettant de simuler en temps réel le rendu de la lumière dans les décors. L'effet est bien plus naturel qu'auparavant, pour une expérience de jeu encore plus réaliste.Si la plupart des titres récents sortis sur PC peuvent tirer parti des performances offertes par la gamme RTX, NVIDIA souhaite populariser davantage ce procédé en produisant des remakes de jeux intemporels et qui ont une place de choix dans le cœur des joueurs.Après disponible sur Steam depuis juin dernier, Lightspeed Studios, qui appartient à NVIDIA, a publié une offre d'emploi qui mentionne explicitement le développement d'une nouvelle remasterisation.», indique l'annonce postée par les équipes du studio.Selon le site DSOGaming, ce titre encore mystérieux pourrait être, qui date de 1998, ouqui lui est sorti en 2004 après des années d'attente fébrile. Les deux titres pourraient parfaitement se prêter au jeu d'une remasterisation. À leurs époques respectives, ces derniers ont impressionné les joueurs par leurs graphismes saisissants et ils pourraient retrouver une seconde jeunesse avec l'ajout du Ray Tracing.