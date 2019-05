Quake II se paie un lifting en ray tracing et sera gratuit dès le 6 juin prochain…en partie

Crédits : Bethesda

Quake II reprend vie grâce au ray tracing

Seuls les trois premiers niveaux inclus

Le jeu phare de id Software passe à la mode. Fruit d'un partenariat entreetsera disponible gratuitement sur PC à compter du 6 juin prochain.Le jeu culte de 1997 accuse sérieusement le poids des années. Mais leest justement là pour essuyer les plâtres. Plus spécifiquement, Quake II RTX utilise la technique du, unifiant tous les effets d'éclairage (ombres, reflets, réfractions, etc.) au sein d'un seul et même algorithme.Une technique avancée, qui nécessite unpour pouvoir être mobilisée. Vous le voyez venir : les cartesbien sûr ! Dans son communiqué, le géant vert annonce qu'Le FPS d'a beau avoir plus de 20 balais, hors de question de passer à côté de la hype suscitée par l'ajout du ray tracing. Au final, Quake II RTX n'est qu'une démo des trois premiers niveaux, donnant à voir le sacré ravalement de façade que se paie le jeu de 1997.», précise le communiqué de Nvidia.Par chance, le jeu est trouvable à moins de 5€ suractuellement. De quoi vous offrir une bonne dose de nostalgie et rentabiliser votre carte graphique flambant neuve. C'est pas beau ça ?