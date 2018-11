ReviewMeta : un site pour déterminer la véracité d’un commentaire Amazon

Déficit de sincérité



Les avis laissés sur l'Amazon Echo Dot semble légitimes. © Review Meta



Pour la tablette Fire 7, le constat est plus mitigé. © Review Meta



Review Meta identifie les facteurs communs d'un avis illégitime. © Review Meta

De véritables fermes d'avis Amazon

permet actuellement de passer en revue près de 4 millions de produits référencés sur les différentes versions d'Amazon. La partie du site dédiée à Amazon.fr liste pour l'heure 21 444 produits.Le fonctionnement de Review Meta est des plus simples. Rendez-vous sur Amazon, dénichez un produit qui vous intéresse, et copiez simplement l'URL dans la barre de recherche de Review Meta . Nous avons fait l'essai avec le Amazon Echo Dot de 2e génération. Voici ce qu'en déduisait le site d'analyse.D'après l'algorithme Review Meta, la note générale attribuée à l'enceinte connectée d'Amazon semble légitime. Le constat est légèrement différent dans le cas de la tablette Amazon Fire 7, dont Review Meta. La note retenue demeure cependant la même, mais l'algorithme pointe un champ lexical très axé sur le référencement, avec notamment des répétitions de termes louches.Dans ses calculs, Review Meta prend évidemment en compte l'historique (s'il est public) d'achat des différents critiques, et vérifie en premier lieu si le commentaire bénéficie du petit macaron "achat vérifié". Dans le cas où la personne n'en bénéficierait pas, elle est immédiatement épinglée en "".Si on en est là, c'est notamment parce qu'Amazon, mais également une myriade d'autres marques, se propose de fournir à des clients identifiés du matériel gratuitement en échange d'un avis élogieux.D'après une enquête menée par BFM en mai dernier, certaines pages Facebook dédiées à ces pratiques malhonnêtes regroupent près de 40 000 membres actifs qui essaiment des avis non pertinents sur les fiches produits Amazon France.En outre, la démarche vertueuse de Review Meta rappelle celle de Hype Auditor sur Instagram. Popularisé en début d'année, ce site Web permet aux annonceurs d'analyser le profil Instagram des influenceurs afin de déterminer si leur popularité est avérée, ou s'ils sont passés à la caisse pour gonfler artificiellement leurs chiffres.