Amazon : n'achetez pas ces faux guides de voyage générés par IA !

Les petits malins qui se cachent derrière ces guides frauduleux savent s'y prendre pour que leurs créations se vendent comme des petits pains. Ils exploitent par exemple certaines lacunes de plateformes d'autoédition, comme le service Kindle Direct Publishing (fourni par Amazon), qui ne possède quasiment pas de défenses solides pour contrer une utilisation abusive de l'IA. On l'a d'ailleurs constaté avec une véritable inondation de livres générés par IA sur la plateforme.

Les escrocs créent également de faux guides de voyage à visage humain, avec photos et noms à l'appui, pour rendre ces petits livres plus crédibles et faire croire qu'ils ont été écrits par un baroudeur en chair et en os. En rajoutant à cela la possibilité d'acheter de fausses critiques en ligne pour gonfler le nombre d'étoiles accordées à leur produit, l'acheteur peut être très facilement trompé et tomber dans le panneau.