Avez-vous (vraiment) bien lu la clause 10.4.ii des dernières conditions d’utilisation de Zoom ?

Si l'entreprise a faim de vos données et de votre image, elle passe en revanche son tour quand vient le temps de la responsabilité juridique. Il faut dire que la collecte sauvage d'informations par des laboratoires d'IA a provoqué l'indignation et, surtout, des procès pour ceux qui en sont à l'origine, et Zoom aimerait bien y échapper. Dans ce but, elle a glissé quelques phrases dans ces fameuses CGU afin de prendre les devants. On trouve ainsi des perles telles que « Zoom n’est soumis à aucune autre obligation [que le respect de la loi] en lien avec le Contenu client ». Et si une seule personne se charge d'accepter ces termes, alors que plusieurs d'entre elles peuvent participer à une visio, c'est cette dernière qui est chargée de recueillir le consentement des autres participants.