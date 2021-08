Données personnelles : Zoom met 86 millions de dollars sur la table pour éviter un procès

Selon la plainte, Zoom aurait partagé les données personnelles de millions d'utilisateurs avec des sociétés tierces, dont Facebook, Google ou encore LinkedIn. Une pratique opérée sans le consentement des utilisateurs et sans les avertir.

De plus, Zoom est accusé de manquer de sécurité, le service pouvant être utilisé par les créateurs d'une réunion pour pister les participants à celle-ci. Le phénomène de Zoombombing a aussi causé du tort à la réputation du logiciel, des utilisateurs non invités indésirables ayant pu accéder à des réunions privées, espionner des conversations, diffuser des contenus comme de la pornographie, et parfois faire planter les réunions.

Enfin, Zoom assurait que les communications via son application étaient chiffrées de bout en bout, ce qui n'était pas le cas. De nombreux et graves manquements donc, qui vont forcer Zoom Video Communications à devoir passer à la caisse.