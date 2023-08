Et si l'âge minimum pour devenir chauffeur Uber en France passait à 25 ans ?

La société d'économie collaborative dans le domaine des voitures de transport avec chauffeur (VTC) Uber est depuis sa création installée à San Francisco, en Californie. Et c'est aussi dans cet État qu'elle vient d'imposer un changement pour ses chauffeurs. Les nouveaux conducteurs souhaitant s'inscrire sur la plateforme dans le Golden State devront ainsi dorénavant être âgés de 25 ans, contre 21 ans auparavant.

Pourquoi ? Comme souvent, il s'agit d'une histoire de gros sous. D'après un porte-parole qui a discuté avec Engadget, Uber doit faire face à des coûts d'assurance démesurés dans l'État le plus riche des États-Unis. « Jusqu'à dix fois plus que pour les taxis, et trente fois plus que pour les véhicules personnels », est-il ainsi précisé. En augmentant l'âge moyen de ses chauffeurs, le groupe espère donc réduire la facture d'assurance.