Uber for Teens, augmentation des prix, concurrence, robotaxis… le boss d’Uber fait le point

Quand Dara Khosrowshahi a pris les rênes d'Uber, l'entreprise était très compétitive au niveau de la tarification, peut-être même trop. Son prédécesseur avait engagé Uber dans une politique plutôt extrême : tirer les prix vers le bas au maximum pour attirer les utilisateurs. Dara Khosrowshahi a pris la décision audacieuse de mettre fin à cette course un peu folle pour assurer une croissance plus raisonnable, mais aussi plus équilibrée au long terme. Les craintes de voir les utilisateurs se détourner de la plateforme étaient présentes au début, mais cela n'a pas été le cas.