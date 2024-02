Taxi volant ? Voiture autonome ? Rien de tout ça ! Heetch ressort des tuk-tuk à Paris

Le tuk-tuk, que l'on trouve surtout dans les quartiers les plus touristiques de Paris, va devoir partager les rues de la capitale avec les chauffeurs de Heetch. Pas ici question de faire circuler des voitures sur des voies qui ne leur sont pas destinées, l'entreprise française a, en effet, décidé de mettre en place un service de transport… à vélo.

Jusqu'à deux passagers peuvent occuper une petite cabine tirée par un VAE. Conçu par le fabricant français K-Ryole, l'habitacle dispose d'un pare-brise, d'un toit en verre et, comble du luxe, d'une banquette chauffante. « On a choisi volontairement une cabine différente pour casser les codes du tuk-tuk », explique Simon Dabadie de Heetch à nos confrères d'actu.fr. « On s’adresse avant tout aux Franciliens ».

En plus de pouvoir gagner en temps de trajet, les clients auront droit à des tarifs plus avantageux que pour les trajets en voiture. Le prix de départ sera de 7 euros au lieu de 10 euros, les barèmes évoluant toutefois en fonction de l'offre et de la demande.