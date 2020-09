Uber lance son service Uber Moto en Île-de-France

Période de COVID-19 oblige, toutes les zones de contact avec le passager seront désinfectées avant le trajet. Les chauffeurs offriront également aux clients « des gants à usage unique et un gel hydroalcoolique au passager à la fin du voyage », précise Uber.

Les passagers recevront pour leur part un message leur rappelant de se désinfecter les mains, de porter manteau et masque appropriés, et de jeter leur charlotte, gants et masques après la course.

Plus chère qu'un trajet VTC, la course suivra pourtant la même méthode de tarification : affichée avant confirmation, elle repose sur un prix au kilomètre et un prix à la minute. Si la demande excède le nombre de chauffeurs disponibles, Uber précise qu’une « tarification dynamique pourra s’appliquer ».

Un trajet La Défense jusqu’à la Gare Saint-Lazare coûtera environ 56 €, précise la plateforme.