Pourquoi Tesla a recréé San Francisco dans Unreal Engine ?

Ainsi, nous apprenons que c'est l'Unreal Engine d'Epic Games (Fortnite) qui est mis à contribution par les équipes du constructeur pour tester l'Autopilot et la conduite autonome. Grâce à ce moteur, Tesla a pu recréer des parties de la ville de San Francisco. Histoire de boucler la boucle, de nombreux artistes environnementaux qui œuvraient autrefois sur des licences bien connues du jeu vidéo (comme Call of Duty) ont été embauchés. Ces derniers créent désormais « des scènes 3D photoréalistes capables de modéliser avec précision l'expérience de conduite dans un large éventail de lieux et de conditions ».