Selon Kojima, Death Stranding sera "vraiment fun" à partir de la moitié du jeu

Death Stranding aura une longue et lente introduction

Accessible au point de devenir rasoir ?

Source : Techradar

Attendu pour le 8 novembre sur PS4,s'est illustré à travers un beau trailer en 4K et 50 minutes de gameplay au Tokyo Game Show 2019, en marge des nouvelles déclarations de Hideo Kojima.À l'approche de la sortie officielle de, le 8 novembre 2019 en exclusivité sur PS4, Hideo Kojima donne de plus en plus fréquemment de nouveaux détails sur son jeu, dont l'histoire reste quand même mystérieuse. D'ailleurs, il a même déconseillé aux joueurs qui veulent garder la surprise de ne pas visionner le dernier trailer du jeu, qui en dévoile quelques éléments clés.On le sait depuis longtemps, l'objectif du « héros » Sam Bridges (Norman Reedus) est de reconstruire la nation en reconnectant les différentes villes du Pays. Il est ainsi question de « connecter le monde » . Toutefois, le pourquoi et le comment sont encore nébuleux pour les joueurs. Et malheureusement, les dernières déclarations du créateur japonais au Tokyo Game Show pourrait en refroidir certains.En effet, Hideo Kojima a déclaré, dans une interview accordée à Gamereactor , que les choses deviendront «». Il faut donc s'attendre à une très longue et lente introduction, le créateur souhaitant que son jeu soit accessible à tous les types de joueurs, et ce malgré la présence déjà confirmée d'un mode « très facile » pour les néophytes.Dans cette interview, Hideo Kojima a comparé son jeuau filmdu réalisateur britannique Ridley Scott. Ainsi, les choses commenceraient à devenir vraiment agréables dans la seconde partie du jeu. Il a ainsi précisé : «». Il a ensuite comparé son univers à ceux d'autres grosses productions hollywoodiennes.». Le parti pris du créateur est donc de plonger les joueurs dans son univers et de leur laisser le soin de découvrir l'histoire, sans les diriger. Et par la même, de faire différemment des jeux actuels, dans lesquels il faut s'armer pour combattre le mal.Si l'on peut saluer ces efforts pour s'éloigner des tendances actuelles, on peut également se demander si ce n'est pas un peu trop. Les joueurs, les curieux, les amateurs de challenge, auront-ils la patience d'aller aussi loin dans le jeu pour enfin commencer à s'amuser ?