Death Stranding : Hideo Kojima explique qu'il est question "de connecter le monde"

Un monde dans lequel les joueurs devront rester connectés

Hideo Kojima se dit lassé des jeux actuels

Lire aussi :

Un trailer inédit et un nouveau perso pour Death Stranding d'Hideo Kojima



Source : Hollywood Reporter

Suite à cela,a présenté unau casting quatre étoiles : Norman Reedus, Guillermo Del Toro, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux... Un titre qui joue également la carte du mystère en dévoilant peu d'éléments de son intrigue ou son gameplay. La Gamescom aura donc été l'occasion d'en savoir plus.C'est lors d'une interview avec le célèbre Hollywood Reporter que, à l'occasion de la Gamescom, est revenu sur. Il n'est évidemment pas question d'en dire plus que la vidéo de gameplay dévoilée à l'occasion. C'est une fois le jeu entre ses mains que le joueur sera en mesure de saisir. «», a-t-il déclaré.Dans ce jeu mêlant exploration et voyage dans le temps pour créer une mythologie que l'on espère aussi solide que Metal Gear Solid, le joueur incarne un personnage auquelprête ses traits. D'après Kojima, son double virtuel possède le caractère de l'acteur «» mais également «».Comme l'explique Hideo Kojima, il sera question de «» entre joueurs pour survivre.pour sauver les USA, en proie à un monde apocalyptique où sévissent d'étranges monstres venus d'une autre dimension. Le bébé que porte le personnage de Norman Reedus n'étant autre qu'un « Bridge Baby » (littéralement « bébé pont »). C'est notamment grâce à cet enfant que le joueur pourra repérer les créatures venues de l'autre monde.Comme l'explique Kojima, il est donc question pour le joueur depour reconnecter les gens isolés et reconstruire la civilisation.Pour Hideo Kojima, il est question dequi proposent essentiellement «». Le créateur évoque notamment la popularité des jeux en ligne actuels - pour ne pas citer le Battle Royale que l'homme avait déjà taclé devrait donc être empli de rencontres avec d'autres personnes isolées dans des USA où la présidente Amelie Wagner est retenue prisonnière par des « terroristes séparatistes » appelés Homo Demens.