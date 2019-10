Le jeu Marvel's Iron Man VR sortira en février sur PS4

PlayStation et Marvel : une vraie histoire d'amour

Annoncé en mars dernier lors du State of Play fait enfin chauffer ses propulseurs puisqu'il sortira sur PS4 le 28 février 2020. Il s'agit bien d'un jeu complet uniquement jouable avec le PlayStation VR. Dans cette aventure inédite, le joueur incarnera le milliardaire Tony Stark avec et sans sa célèbre armure. Les développeurs promettent de l'humour, de l'action et des émotions.Pour donner vie à ce projet, le studio Camouflaj s'est associé à plusieurs figures emblématiques de l'univers Marvel. Le directeur créatif de Marvel Games, Bill Rosemann, a apporté son expertise au niveau de la narration. Aussi, le scénariste Christos Gage a permis aux équipes d'ajouter des scènes supplémentaires dans l'esprit Marvel.À sa sortie en février 2020,aura droit à deux versions. Une standard à 39,99 € (en boîte comme en téléchargement) et une édition numérique spéciale comprenant le jeu, quatre revêtements d'armure, douze points de recherche (pour déverrouiller des armes et des optimisations), la bande-son numérique et un thème PS4, le tout pour 49,99 €.Les revêtements d'armure, le thème et un mois d'abonnement à Marvel Unlimited seront offerts à tous les joueurs qui précommanderont le jeu sur le PlayStation Store.