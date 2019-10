Sony permet enfin le cross-play sur tous les jeux sur PS4

La fin des frontières en multijoueur

Source : Wired

Alors que Microsoft exprimait son envie de voir les joueurs Xbox One croiser leurs camarades sur PS4 durant les parties en ligne, PlayStation se montrait totalement réfractaire à l'idée. Pourtant, la marque nippone a été obligée de revoir sa copie tant cette position n'était pas tenable aussi bien face à la concurrence qu'à ses propres fans.Si des jeux comme Fortnite peuvent déjà s'apprécier en cross-play, d'autres devraient suivre sous peu. En effet, le sitevient d'annoncer que la fonctionnalité vient de sortir de sa phase bêta. Ainsi, tous les jeux PS4 peuvent désormais en bénéficier (si les développeurs le décident) dès à présent. Cette annonce n'est pas étonnante puisqu'un certain Call of Duty: Modern Warfare sera compatible cross-play à sa sortie le 25 octobre 2019.Avant la présentation officielle de la PS5 (en début d'année prochaine d'après les rumeurs ), Sony change sa stratégie en matière de jeu en ligne et de cloud gaming. Il y a peu, la firme japonaise annonçait la refonte des prix de son service de streaming PlayStation Now . Comme quoi, la concurrence a du bon.Les joueurs PS4, Xbox One, PC et Switch seront bientôt tous réunis grâce au cross-play !