PUBG : le cross-play PS4 / Xbox One arrive en octobre !

Du cross-play aussi pour PUBG

Des mises à jours plus rapides et une refonte visuelle

Source : The verge

De cette manière, les joueursetvont pouvoir s'affronter, à compter du mois d'octobre.À l'instar de son concurrentva lui aussi se lancer dans le, avec une fonctionnalité qui sera disponible en octobre, et quiSelon le développeur, lepermettra également, et contribuera à créer une expérienceunifiée.En plus du cross-play,annonce que les joueurs PS4 et Xbox One pourront désormaisavec des mises à jour disponibles en l'espace de deux semaines seulement par rapport à la version PC.Dès la saison 4 de PUBG, qui démarre ce 27 août sur console, le contenu du jeu sera donc uniformisé, sur toutes les plateformes.À cela s'ajoutent également diverses optimisations, et notammentpromet des graphismes revus à la hausse, avec notamment de nouveaux styles d'immeubles, des paysages et des terrains plus réalistes...De quoi apporter «», selon l'équipe de développement.Pouret vice-présidente de PUBG Corporation : «».