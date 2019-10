Sony : une grosse baisse de prix pour le service PlayStation Now

Une baisse de prix pour le PS Now

Source : CNET

À partir d'aujourd'hui, le service PlayStation Now de Sony affiche de nouveaux tarifs, «».Sony est ainsi fier d'annoncer que son « PS Now » est désormais proposé à 9,99 euros par mois (au lieu de 14,99 € par mois). Il est également possible d'opter pour la formule trimestrielle à 24,99 euros, ou encore pour le forfait annuel, à 59,99 euros (au lieu de 99,99 euros par an).Parallèlement à la baisse de prix, Sony rappelle que le service PlayStation Now propose plus de 700 jeux, et qu'il va accueillir quelques nouveauxcommeou encore l'increvableRappelons en outre que le service permet de streamer des centaines de jeux PS4, PS3 et PS2 depuis une console PS4 ou un PC, avec la possibilité de télécharger les jeux PS4.