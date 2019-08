Call of Duty : Modern Warfare supportera le cross-play sur toutes les plateformes dès sa sortie

Le premier AAA à supporter le crossplay

Via : The Next Web

Au cours d'un stream où nous avons notamment appris qu'une phase de bêta publique aura lieu en septembre (d'abord sur PS4, puis sur Xbox One et PC), les développeurs ont annoncé que leLa décision d'et, par extension, d'est loin d'être anodine. Dans une industrie encore farouchement attachée au concept d'exclusivité, le fait de pouvoir jouer avec d'autres joueurs issus de consoles différentes est encore rare.Récemment, le chemin a commencé à être pavé par les très populaireset, maisest le tout premier titre triple A à se doter d'une telle fonctionnalité dès son lancement.Une démarche à saluer, d'autant plus qu'elle ne devrait pas nuire au confort de jeu.a en effet annoncé que les joueurs seraient répartis en deux groupes (avec manette, ou clavier/souris) afin de ne pas déséquilibrer les parties.