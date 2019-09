Fortnite accueille un événement Batman

L'attirail du parfait super-héros

Source : Engadget

Epic n'a pas tardé à répondre aux rumeurs qui évoquaient l'arrivée imminente de Batman dans. Ainsi, jusqu'au 6 octobre prochain, les joueurs peuvent se rendre dans la ville de Gotham City et essayer plusieurs gadgets iconiques du milliardaire Bruce Wayne. Par exemple, le lance-grappin ainsi que le Batarang explosif sont mis à disposition.La collaboration entre Epic Games et DC ne s'arrête pas là. En effet, un DLC est disponible dans toutes les boutiques en ligne, au prix de 19,99 €. Il renferme la tenue classique de Batman, celle du film, un accessoire de dos Bat-cape tiré des comics, l'accessoire Bat-voile du second film réalisé par Christopher Nolan, une pioche Batman et le planeur Batwing.Enfin, en moyennant quelques Vbucks dans la boutique de, il est possible de se procurer des cosmétiques et autres gadgets de Catwoman. Des emotes et une bande-son peuvent aussi être débloqués.