Selon un dataminer, la prochaine mise à jour de Fortnite sera sur l'univers Batman

Bienvenue à Gotham City

Source : Techraptor

Et si « Tilted Town » devenait Gotham City ? Pour les 80 ans de la création de Batman, il semblerait qu'Epic se paie le héros à la chauve-souris.Selon l'utilisateur de Twitter Lucas7yoshi , spécialiste desde, la prochaine mise à jour du Battle Royale inclura l'univers de Batman. Plusieurs informations en ce sens ont leaké.Ce nouveau mode de jeu s'intitulera «» et de nouvelles armes, comme un « Grapin Batman » ou le « Batarang explosif » vont débarquer dans le jeu. On sait aussi que desliés au super-héros seront ajoutés. Une liste de challenges en lien avec le Joker, l'éternel ennemi de la face sombre de Bruce Wayne, seront ajoutés au jeu du studio Epic.