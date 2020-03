Horizon Zero Dawn aura enfin rendez-vous avec les PC cet été

Un jeu apprécié qui élargit son public

Source : Twitter

Pour une date plus précise il faudra cependant repasser.Guerilla Games a mis fin au peu de suspens qu'il restait, tant les rumeurs étaient insistantes :arrivera bien sur PC cet été. Le jeu d'aventure post-apocalyptique, jusqu'ici réservé aux détenteurs d'une PS4 , (ou les utilisateurs du service PlayStation Now) sera bien proposé sur Steam ; il faudra toutefois patienter pour connaître la date exacte de sortie ou encore le prix du jeu.On apprécie cependant le fait que la fiche Steam du jeu nous informe déjà qu'il s'agira de, ce qui veut dire qu'en plus du jeu de base porté par l'héroïne Aloy, l'extensionainsi que divers bonus en jeu seront de la partie, pour profiter de l'expérience ultime.Il n'est cependant pas précisé si ce portage PC profitera d'améliorations par rapport à la mouture sur console ; nul doute que l'on en apprendra davantage dans les prochains mois.Pour rappel, cet action RPG multi-récompensé, se déroulant très très loin dans notre futur, vous propose de chasser des animaux mécaniques et de survivre dans un monde dangereux où se cachent des artefacts du passé.