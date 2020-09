PS5 : juste avant son événement, Sony diffuse un clip publicitaire inédit pour sa console

La vidéo intitulée « The Edge » fait partie de la campagne « Play Has No Limits » (ou « Le jeu n'a pas de limites »). Il s'agit du nouveau slogan adopté par PlayStation pour l'arrivée de la PS5. Cette publicité assez épique invite les joueurs à explorer de nouveaux mondes inconnus grâce à la puissance de la console. Bien entendu, aucun jeu n'est mis en avant dans ce clip.