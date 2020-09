Sortie de la PS5 : où précommander sa PS5 dès aujourd'hui ?

On pourra dire que la Playstation 5 se sera faite désirer jusqu'au bout. Après des mois d'attente et de teasing savamment entretenu par Sony, la date de sortie de la prochaine console de salon est désormais fixée au 19 novembre prochain. Le constructeur a tenu un évènement vidéo pour officialiser la date de sortie et le prix de la machine, de 399€ pour la Digital Edition et de 499€ pour le modèle pourvu d'un lecteur optique.

Pour rappel la machine intégrera un disque SSD de 825 Go pour un chargement ultra-rapide des jeux, d'un lecteur Blu-Ray 4K, d'un processeur AMD Zen 2 8 cœurs et de 16 Go de RAM. La PS5 promet des jeux 4K à 60 fps constants mais peut afficher des images 8K.

En parlant de jeux, Sony a présenté les titres exclusifs présents au lancement dont le très attendu Marvel's Spider-Man : Miles Morales, spin-off des aventures du Tisseur, ou Demon's Souls qui a marqué les esprits par sa qualité graphique. On retrouvera également tous les jeux éditeurs tiers comme Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Fifa 21 ou Call of Duty : Black Ops Cold War dans des versions visuellement améliorées par rapport aux versions PS4.