PlayStation 5 : un brevet concernant l'interface laisse imaginer un système d'aide collaboratif

Secundo, ces informations, justement, seraient sur la PS5 beaucoup plus précises et détaillées qu’actuellement. On remarque notamment sur l’une des captures d’écran un indicateur sur le ratio tués/morts — une statistique prisée des joueurs de FPS. On peut aussi lire « on level 3 », ce qui semble faire référence à l’état d’avancement du joueur dans le titre sélectionné.