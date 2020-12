Japon : 204 000 Nintendo Switch vendues la semaine dernière, contre 12 000 PS5... et 1 600 Xbox Series

Anonymat, sécurité des données… En cette période du tout numérique, les inquiétudes concernant la navigation sur le Web sont légion. CyberGhost et ses nombreux serveurs VPN apportent une solution extrêmement simple à mettre en place. Alors qu'il répondait déjà à toutes ces interrogations, ce service dispose désormais de nouvelles fonctionnalités. De plus, il est actuellement proposé à seulement 2 €/mois pendant 3 ans et 3 mois.