La semaine dernière au Japon, la Nintendo Switch a représenté 98% des ventes totales de consoles de jeux vidéo

Malgré la sortie de Ghost of Tsushima, la PS4 de Sony confirme qu'elle est bel et bien en fin de cycle, en affichant près de 9,2 millions de ventes sur l'archipel. De la Xbox One, avec 2 837 ventes sur l'année en cours et 114 083 ventes au total, les mauvaises langues diront que la fin de cycle est avérée depuis son lancement…