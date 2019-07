Fortnite World Cup : deux jeunes prodiges français se hissent dans le top 10

« Bugha », un talent indéniable

LeStream Esport montre tout son talent

Attendus de pied ferme par la communauté, les championnats du monde deont rendu leur verdict ce week-end, au sein du stade Arthur-Ashe (celui-là même qui accueille l'US Open de tennis) à New-York. Après la consécration de David « aqua » Wang (Autriche) et Emil « Nyhrox » Bergquist Pedersen (Norvège), de la structure européenne CoolerEsport, à l'occasion de la finale en Duo, la session Solo a cette fois-ci consacré un Américain.Du haut de ses 16 ans,, a dominé de la tête aux pieds les six manches disputées par les 100 finalistes venus s'arracher les trois millions de dollars promis au vainqueur. Les 59 points de « Bugha » reflètent bien cette finale à sens unique, son premier poursuivant, en la personne de « Psalm », ne comptant « que » 33 points à l'issue des six games. C'est dire lade Kyle au tout au long de l'épreuve.La France a quant à elle vibré au travers de deux représentants dont les chances de podium se sont pourtant envolées lors de la sixième partie. Respectivement quatrième et cinquième avant le top départ de cette dernière,etn'ont pas réussi à concrétiser lors de la dernière ligne droite, laissant filer de précieux points pour chuter à la 7e et 8e place.Un top dix qui leur vaut tout de même, et qui peut rendre fiers les fondateurs de l'équipe LeStream Esport, dont le binôme fait partie. Créée en octobre 2018 par la WebTV LeStream, elle-même fondée par les Youtubeurs Squeezie et Cyprien (Webedia), cette structure de sport électronique prouve ici sa capacité à frapper fort lors des plus grandes compétitions Fortnite du monde.À noter également la dixième place de Clément « Skite » Danglot lors de la finale Duo, aux côtés de son compère suisse « Vatato ». Un top 10 suffisant pour ramener un autre chèque de 225 000 dollars à la maison.